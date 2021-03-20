Bakan Soylu'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili açıklama
Bakan Soylu, "Yakın zamanda herkes görecek ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız." dedi.
AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarımızı eksiltmez veya artırmaz." açıklaması yaptı.
Soylu, "Yakın zamanda herkes görecek ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız." dedi.
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