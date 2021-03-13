Bakan Soylu'nun annesi vefat etti
Sağlık Bakanı Koca, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesinin vefat ettiğini açıkladı.
AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.