  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Soylu'nun annesi vefat etti
Takip Et

Bakan Soylu'nun annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Koca, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesinin vefat ettiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 