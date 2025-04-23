BAKAN TEKİN AÇIKLADI | İstanbul'da yarın okul var mı, üniversiteler tatil mi? Perşembe ve cuma okul tatil oldu mu?
İstanbul'daki art arda gelen büyük depremler sonrası okulların devam edip etmeyeceği araştırma konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya son noktayı koydu. Yapılan açıklama sonrası "İstanbul'da yarın okul var mı? İstanbul'da perşembe ve cuma okul tatil oldu mu?" soruları artmaya başladı.
İstanbul'da ilk olarak 4 büyüklüğündeki deprem sonrası 6.2'lik deprem büyük bir paniğe neden oldu. Halk sokaklara dökülürken eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Bakan Tekin konuya ilişkin az önce açıklama yaptı.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların perşembe ve cuma tatil edildiğini duyurdu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.
İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."
ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ?
Konuyla ilgili açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özdar, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" ifadelerini kullandı.