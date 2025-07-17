Bakan Tekin duyurdu: 29 kişi hakkında LGS soruşturması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bazı soruların sınav bitmeden önce paylaşıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını paylaştı. Tekin, soruşturma kapsamında bir okul yöneticisinin de aralarında olduğu 29 kişi hakkında hem adli hem idari işlem başlatıldığını duyurdu.

TRT Haber'e konuşan Bakan Tekin, "Okuldaki 29 kişiyle ilgili soruşturma açıldı. Ama dediğim gibi nihayetinde soruşturma süreci devam ediyor. Biz idari soruşturma yaparız. İdari soruşturma neticesinde ilgiliye disiplin cezası uygulayabiliriz. Disiplin cezası ve idari soruşturmanın sonucunda da eğer ceza davası açılmasını gerektiren bir durum varsa ceza davası da açılır ve ilgililer en ağır şekilde cezalandırılır" diye konuştu.

"Paylaşılan PDF bize ait değil"

Sınav sorularının çalındığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Bakan Tekin, teknik incelemeler sonucu paylaşılan PDF'nin Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olmadığının tespit edildiğini söyledi:

“Araştırmamızı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumu soruları hakkında soruşturma açılan bir idarecimiz tarafından fotoğraflanmış, PDF’ye dönüştürülmüş ve 11.57’de paylaşılmış. Biz teknik arkadaşlarımızla bu PDF materyalini inceledik. Bir kere bizim PDF materyalimiz değil. Yani soruların çalındığı iddiası külliyen yalan.”

Şaibeli olduğu iddia edilen 719 birincilik iddiaları hakkında konuştu

LGS 2024 sonuçlarında 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci olması sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Bu iddialara da açıklık getiren Tekin, çıkan soruların doğrudan müfredatla örtüştüğünü belirterek, “Ek kaynak olmadan hazırlanılabilecek bir sınav yaptık. Bu nedenle 719 öğrencinin tam puan alması şaşırtıcı değil” dedi.