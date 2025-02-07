Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı"na katıldı. Bakan Tekin, yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni anlattı.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla değiştirilmeye çalışılan müfredatın bilgiye erişimin kısıtlı olduğu bir döneme ait olduğunu belirterek, "Bilgiye erişmek çok zor. Sizin çok rahat ulaşacağınız bilgiyi biz kitaplarınıza koyarak kitaplarınızı şişirmiş oluyoruz. ‘Bunları bize neden veriyorlar? Kitapta neden anlatıyorlar? Biz zaten iki dakikada Google ile öğreniyoruz’ diye şaşırdığınız şeylerin orada var olma sebebi bu" diye konuştu.

'Bilgiden faydalanma mantığına geçmemiz lazım’

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nden önceki müfredatın sadece bilgi vermek üzere yapıldığını belirten Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Çocuklar bilgiye istedikleri şekilde rahatlıkla erişiyorlar artık. Peki ne eksik olan? Eksik olan da bu bilgiyi gündelik hayatınızda nasıl, nerede ve niçin kullanacağınız sorularının cevaplarını vermek. Müfredatımız bilgi odaklı olduğu için ’Bu bilgiyi bize neden veriyorlar?’ sorularını çok fazla soruyorduk. Dedik ki ‘Çocuklarımıza bilgi vermek değil, bu bilgi çocuklarımızın eğitim ve öğretim süreçlerine nasıl katkı verecek? Gündelik hayatlarını nasıl değiştirecek? Gündelik hayatlarını kolaylaştırabilmeleri için bu bilgilerden nasıl faydalanacaklar’ mantığına geçmemiz lazım.

Tamamen felsefemizi değiştirmiş olduk. Bunu çok önemli buluyorum. Dünya ve Türkiye değişiyor. Değişen şartlara ayak uydurabilmemiz açısından, sizin daha iyi yetişebilmeniz açısından bu değişiklikleri bizim yapmamız gerekiyordu."