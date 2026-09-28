Bakan Tekin'den Osmaniye'deki okul saldırısında ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından Osmaniye'nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tekin, psikolojik problemleri bulunan yakını tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmenin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini, kederli ailesinin ve eğitim camiasının acısını yürekten paylaştığını belirtti.

Öğretmene Allah'tan rahmet dileyen Tekin, şüphelinin etkisiz hale getirilerek yakalandığını, adli sürecin ilgili makamlar tarafından titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir bakan yardımcımız süreci yerinde takip etmek üzere Osmaniye'ye intikal etmiş olup, Bakanlığımızca da 2 müfettişimiz ve 2 genel müdürümüz derhal görevlendirilmiştir. Elim hadise ile ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürüyor, Osmaniye'de yaşanan saldırının bütün yönleriyle aydınlatılmasını hassasiyetle takip ediyoruz. Öğretmenimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."