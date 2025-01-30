Bakan Tekin'den özel okul uyarısı: Kapatmaya kadar gider, çekinmeyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Okullar Derneği 23'üncü Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'na katılarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, özel okullara yönelik ücret eleştirilerinin tüm sektörü kapsayacak şekilde genelleştirilmesinin yanlış olduğunu, kamuoyunda oluşturulan algının matematiksel gerçeklerle örtüşmediğini söyledi.

12 bin özel okul var

Tekin, özel okullarla ilgili çok üst düzey hizmet sunan ve üst düzey ücret alan bazı okullar üzerinden bir eleştiri süreci yürütüldüğünü belirterek "Türkiye'de 12 bin tane özel okul var. Ancak bu bahsedilen ücret skalasında yer alan, yüksek ücret talep eden okul sayısı sadece 22" dedi.

Bakan Tekin, "Matematik biliyoruz, elimizde veriler var. 12 bin özel okul içindeki 22 okul üzerinden yapılan bu genellemeye karşı çıkmamız ve bu algıyı düzeltmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Özel okul sahiplerine seslendi

Bakan Tekin, özel okul sahiplerine "Fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerle ilişkilerinde usule aykırı bir biçimde kayıt dışı para alan ve bu sebepten dolayı da sizi zan altında bırakan içinizdeki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz; kamusal hizmeti yürütmekle, denetlemekle mükellef olan Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bunun ardına düşeriz" diye seslendi.

'Kapatmaya kadar gider'

Özel okullarda fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerden kayıt dışı ücret talep eden kurumların sektöre zarar verdiğini belirten Bakan Tekin, "Bizim yaptığımız yaptırım gücümüzün içinde hem cezai müeyyideler var ekonomik anlamda hem kapatmaya kadar gider, çekinmeyiz" dedi.

Öğretmen maaşlarını gündeme getirdi

Özel okulda çalışan öğretmen maaşları konusuna değinen Tekin, özel okul öğretmenlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Tekin, “Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşülürken, özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşları konusunda kamuoyunda çok farklı bir algı oluşturuldu. Biz bu süreci yakından takip ediyoruz. Hepimiz, eğitimcilerin hak ettiği ücreti almasını istiyoruz ve bu konu bizim ortak meselemizdir” dedi.