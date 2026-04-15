Bakan Tekin'den Şanlıurfa'daki okul saldırısına ilişkin açıklama: Bir öğretmenimiz…

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dün yaşanan olayda bir liseye silahlı saldırı düzenlenmişti. Edinilen bilgilere göre, öğrenci ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi yaralanmıştı. Olayın faili olduğu belirtilen 19 yaşındaki Ömer Ket’in saldırı sonrası intihar etmişti.

Bakan Tekin’den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, olayın hemen ardından Talim Terbiye Kurulu Başkanı’nın programını yarıda keserek bölgeye gittiğini ve gün boyu sahada süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Bir öğretmende kalıcı hasar olabilir

Valilik tarafından düzenli olarak bilgilendirme yapıldığını aktaran Tekin, yaralıların durumuna ilişkin de önemli bir detay paylaştı. Tekin, yaralılardan bir öğretmen için hayati tehlike bulunmadığını ancak kalıcı hasar ihtimaline dair endişelerin sürdüğünü belirtti.

"Zan altında bırakılacak cümlelerden kaçınmalıyız"

Bakan Tekin'in konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

Biz bu tür olaylardan sonra soruşturma zaten başlatırız. Soruşturma dediğimiz şey; konudan yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir. Ama soruşturma bitmeden kimseyi herhangi bir şekilde zan altında bırakacak şeylerden de hep beraber kaçınmamız gerekir.

Ben bugüne kadar hiçbir kez soruşturma tamamlanmadan kesin kanıtlar ortaya çıkmadan açıklama yapmadım, bu konuyla ilgili de yapmam. Gazetelerde birileri yorum yapıyor, konuşuyorlar; bunların hepsi bizim müfettişlerin, hem İçişleri Bakanlığımızın hem de yargı sürecinde değerlendirilecek olan şeylerdir.

Biz bu süreçle ilgili olarak herkesin hakkını koruyacak şekilde soruşturmayı devam ettiriyoruz, devam edeceğiz.

"Öğretmenimizde kalıcı hasar olabilir"

Valilik sürekli açıklama yapıyor, bilgilendirme yapıyor. Buraya gelmeden önce de konuştuk biz. Yaralılarımızın sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili hayati tehlike olmamakla beraber, olağan yaşam süreçlerini sürdürmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişelerimiz var, süreci de takip ediyoruz.

Okullarda yeterli tedbir alınıyor mu?

İçişleri Bakanlığımız ve biz her dönemin başında valilerimizin başkanlığında okullarımızı güvenlik ve risk açısından bir değerlendirmeye tabi tutarız, tedbirlerimizi alırız. Tedbir alınan okullarımızda da oluyordur, alınmayanlarda da olabilir. Dolayısıyla biz güvenlik tedbirleri açısından İçişleri Bakanlığıyla süreçleri ortak yürütüyoruz. İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız tespitlerde risk kategorisi açısından okullarımızı sınıflandırmış durumdayız; bir kısım okullarımıza doğrudan polis var, kapısında devriye bekleyen okullarımız var, sivil polisler tarafından güvenlik açısından kontrol edilen okullarımız var. Bunların hepsi bizim sistemimiz içerisindeki okullarımızın güvenlik tedbirleri açısından gündemimize aldığımız konulardır.