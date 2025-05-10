Bakan Tunç açıkladı: Çanakkale'deki kaza için adli soruşturma başlatıldı

Çanakkale-Ezine karayolunda Oktay Bakır’ın (35) yönetiminde Ezine’den Çanakkale istikametine seyir halinde olan 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjü geçerek karşı şeride devrildi.

Kazada kamyondaki yüklü tomruklar yola savruldu. O sırada Çanakkale’den Ezine istikametine seyir halinde olan 34 DCJ 400 plakalı otomobil ve Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı İstanbul’dan İzmir’e giden, içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan yolcu otobüsü, tomruklara çarparak şarampole yuvarlandı. Kaza mahalinde olan diğer sürücüler kazayı polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 kişi hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla hastaneye sevk edilen 3 kişi ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan toplam 2’si ağır toplam 21 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.