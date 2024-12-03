Bakan Tunç açıkladı! DEM Parti Öcalan'ı ziyaret edecek mi?
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısı sonrası başlayan tartışmalar devam ederken, DEM Parti Öcalan'la görüşmek için harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı Adası'ndaki görüşme talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin olarak, "DEM Parti'nin görüşme dilekçesi 26 Kasım'da Adalet Bakanlığı'mıza ulaştırılmıştı. Bu konudaki değerlendirmemiz devam ediyor. Makul bir süre içinde buna cevap verilecek." dedi.
Bahçeli'nin Öcalan çağrısı neydi?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim'de partisinn grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmıştı.