Bakan Tunç açıkladı! DEM Parti Öcalan'ı ziyaret edecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin olarak, "DEM Parti'nin görüşme dilekçesi 26 Kasım'da Adalet Bakanlığı'mıza ulaştırılmıştı. Bu konudaki değerlendirmemiz devam ediyor. Makul bir süre içinde buna cevap verilecek." dedi.

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı neydi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim'de partisinn grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmıştı.