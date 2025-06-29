Bakan Tunç açıkladı! Orman yangınlarında 17 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında farklı illerde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

17 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Tunç, yangınlara ilişkin adli soruşturmaların ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından kapsamlı şekilde yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda şu ana kadar 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bilecik’teki Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun, yangın tehdidi nedeniyle tedbir amaçlı olarak boşaltıldığını açıklayan Tunç, 1081 tutuklu ve hükümlünün çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledildiğini belirtti. Süreçle ilgili olarak mahkûm yakınlarının bilgilendirildiğini de vurguladı.

Açıklamasının sonunda "Yeşil Vatan’ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullanan Tunç, ceza infaz kurumlarında şu anda herhangi bir tehlike bulunmadığının da altını çizdi.