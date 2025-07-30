Bakan Tunç açıkladı: Orman yangınlarıyla ilgili 39 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmaların sürdüğü kaydetti.

Bakan Tunç bu kapsamda, 1 Haziran tarihinden itibaren orman yangınlarıyla ilgili 168 şüpheli gözaltına alındığını, 39'unun tutuklandığını ve 64 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

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