Bakan Tunç açıkladı: Orman yangınlarıyla ilgili 39 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Haziran'dan itibaren orman yangınlarıyla ilgili 168 şüphelinin gözaltına alındığını, 39'unun ise tutuklandığını açıkladı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmaların sürdüğü kaydetti.
Bakan Tunç bu kapsamda, 1 Haziran tarihinden itibaren orman yangınlarıyla ilgili 168 şüpheli gözaltına alındığını, 39'unun tutuklandığını ve 64 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.
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