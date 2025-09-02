Bakan Tunç açıkladı: Suça sürüklenen çocukların cezaları artıyor mu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da yapılan "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açılış Töreni"nde konuşma yaptı.

Konuşmasında suça sürüklenen çocuklara dair açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, konuyla ilgili alternatif çalışmalarının bulunduğunu ifade edere, "Özellikle 15-18 yaş grubunun yaş büyüdükçe ceza miktarının düşmesi bakımından farklı bir uygulama yapılabilir mi? Buna bakmamız gerekecek" dedi.

Düzenleme, 11. Yargı Paketinde yapılacak

Bakan Tunç, 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocukların cezalarının üçte bir oranında indirildiğine vurgu yaparak, özellijle bu yaş grubundaki çocukların cezalarının düşmemesi için 11. Yargı Paketinde düzenlemeler yapılacağını ifade etti:

"Suça sürüklenen çocuklar kamuoyunda gündem haline geldi. 12 yaş altı çocuk suç işlemişse ceza yok. 12-15 yaş arasında suç işlemişse yarıya indiriliyor. 15-18 yaş arasındaki suçlar ise üçte bir indiriliyor. Özellikle 15-18 yaş grubunda yaş arttıkça cezanın düşmemesi, suça eğilimi, çocuğun gelişimi, toplumda kasten öldürme gibi infial uyandıran, cinsel istismar gibi ağır suçları işleyen çocuklar için kademeli bir düzenlemeye gidip, kapsamlı bir bölüm 11. Yargı Paketine yetişecek, arkadaşlarımıza arz edeceğiz.

Suç işlendikten sonra artık cezalandırma aşamasına geçiliyor. Önemli olan suçtan önce önleyici tedbirler. Aile Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın özellikle koordineli çalışması devam ediyor. Bu suçlarda özellikle görünürlük arttı. Sosyal medya yoluyla bu tür olaylar daha fazla paylaşılıyor."