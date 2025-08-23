Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesenlere ve havaya ateş açanlara hapis cezası yolda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden fiillere karşı etkili önlemler alınacağını belirterek, 11. Yargı Paketi'nde değişiklikler yapılacağını açıkladı.

Bakan Tunç ayrıca, Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin çıkarma merasimi sırasında silahla ateş etme sonucu 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandığını duyurdu.

Öte yandan İstanbul Eyüpsultan ilçesinde kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araca saldıran ve hakaretler eden şüphelinin de tutuklandığını kaydetti.

"1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumun huzurunu bozan, her türlü eyleme karşı etkili tedbir alacaklarını kaydetti.

Bakan Tunç bu kapsamda Bakanlık olarak hazırladıkları yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi’nde yer aldığını ve kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildiğini belirtti:

"Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirilecektir.

Buna göre; Trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir. Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir.

Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır. Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir.

Hiç kimsenin trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir. Aynı şekilde; Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin yaptırımı da ağırlaştırılmaktadır."

Cezalar artırılabilir

Baka Tunç, ses ve gaz fişeği atabilen silahların da suç kapsamına alınacağını kaydederek, bazı durumlarda cezaların yarı oranda artırılacağını belirtti:

Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta,

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da (kuru sıkı silah) bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir.

Bu suçun; düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Belirtmek gerekir ki; Bu fiiller sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi halinde halihazırda bu suçlardan mevzuatımızdaki cezalar eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır."