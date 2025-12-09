Bakan Tunç açıkladı: Tüm adli emanetler için teftiş başladı

Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet odasından çalınan 25 kilogram altın ülke gündemine otururken birkaç gün sonra da Adalar Adliyesi'nden 12 silahın çalınıp satıldığı ortaya çıkmıştı. Son olarak Konya'da Kulu Adliyesi’nde görev yapan bir personelin 6,5 milyon TL’yi zimmetine geçirdiği öğrenildi.

Tüm adli emanetler için teftiş başladı

Peş peşe gelen hırsızlık haberlerinin ardından Adalet Bakanlığı da harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Büyükçekmece Savcılığı ve Adalar ile ilgili soruşturmaların devam ettiğini hatırlatarak, "Adalet Müfettişliği vasıtasıyla Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş sürecini başlattık" dedi.

10 gözaltı, 2 tutuklama kararı

Adli emanetlerin ve delillerin saklanmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, bu konudaki eksikliklerin sürayle giderileceğini kaydetti, "Büyükçekmece Başsavcılığınca gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı, 2 tutuklama kararı var. Kırmızı bültenle ilgili çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rapor sonrası karar verilecek

Adli emanetlerin nasıl saklanacağı ve denetleenceğinin yönetmelikle belirlendiğini anımsatan Tunç, Başsavcılığın belli aralıklarla denetim yaptığını da ekleyerek, "Şu anda Türkiye genelinde adli emanetlerle ilgili sayımlar, teftişler devam ediyor. Bu teftişler sonrasında gelecek rapor doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla atacağız" dedi.

Adliyelerde de bankalardaki gibi bir güvenlik ve kasa sistemi uygulanabileceğini belirten Bakan Tunç, "Bu konuyu araştırıyoruz" diye konuştu.