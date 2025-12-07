Bakan Tunç açıkladı! Uzlaştırmayla 2 milyondan fazla dosya çözüme kavuşturuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza muhakemesi sistemine kazandırılan uzlaştırma uygulamasının toplumdaki uyuşmazlıkların daha hızlı ve yapıcı şekilde çözülmesine önemli katkı sağladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, uzlaştırma sayesinde mahkemelere gitmeden sonuçlanan dosyaların hem adalet sistemini rahatlattığını hem de "onarıcı adalet kültürünü" güçlendirdiğini belirtti.

Uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu

Tunç'un verdiği bilgilere göre, 1 Ocak 2017'den bugüne kadar müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488'i uzlaşma ile sonuçlandı. Böylece uzlaşma başarı oranı yüzde 83'e yükseldi.

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ceza Muhakemesi sistemimize kazandırdığımız uzlaştırma müessesesi ile uyuşmazlıkları mahkeme süreçlerine taşınmadan, daha hızlı, daha yapıcı ve dostane bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Bu sayede toplumsal barışa doğrudan katkı sağlayan onarıcı bir adalet kültürünü yaygınlaştırıyoruz."

Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında alternatif çözüm yöntemlerini geliştirmeye yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.