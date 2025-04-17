Bakan Tunç 'af' iddialarını yanıtladı

Adalet Bakanı Tunç, Kocaeli'de düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ceza infaz düzenlemesiyle ilgili çalışamaların devam ettiğini söyleyen Bakan Tunç, herhangi bir affın söz konusu olmadığını kaydetti.

Bakan Tunç, "Herhangi bir af söz konusu değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Böyle bir gündemimiz de yok"

* Yeni yargı reformu belgemizde 264 hedef var. Bu hedefleri belirli takvime bağlamış durumdayız. Uygulamadan kaynaklanan hususları gerçekleştirmeye de gayret edeceğiz. Üç aşamanın da tek gayesi toplumdaki barış ve huzuru sağlamak.

* Yargı paketimizde soruşturma, infaz ve kovuşturma aşamalarıyla ilgili çalışmalar olacak.

* Denetimli Serbestlik uygulamalarından alınan bazı eleştirileri karşılayacak düzenlemelerimiz de olacak. Herhangi bir af söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de yok.

Trafik suçlarına ilişkin düzenlemeler

* Trafik suçlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığımızın çalışmaları var. Ama TCK'da da düzenlenmesi gereken hususlar var.

* Maganda dediğimiz, şehir eşkıyası dediğimiz, önemli günlerde silah sıkılması gibi pek çok şey için çalışmamız olacak.

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