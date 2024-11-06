Bakan Tunç: Arabuluculuğa önem vermeye devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen "İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi" başlıklı sempozyuma katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Açılış konuşmasında Türkiye’nin son 22 yılda her alanda kaydettiği ilerlemelere değinen Tunç, özellikle hukuk alanındaki reformların yargı yükünü azaltmayı amaçladığını ifade etti.

Tunç, Türkiye’nin ekonomik büyümesinin yeni yasal ihtiyaçlar doğurduğunu belirterek, “Bu gelişme, hukuk ve arabuluculuk alanında yeni ihtiyaçları ortaya çıkardı. Yargı iş yükünü azaltabilmek için planlı bir yargı reformu stratejisi izleyerek temel kanunlarımızı yeniledik ve yargı reformlarıyla mevzuatı güncelledik” dedi.

"45 bin arabulucu görev yapıyor"

Arabuluculuk sistemine büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Tunç, Türkiye'de şu anda 45 bin arabulucunun görev yaptığını açıkladı. Bu kişilerin tamamının hukukçu olduğunu ve özverili bir şekilde çalıştıklarını belirten Tunç, “Arabuluculuğun geliştirilmesi için eğitim programları düzenleniyor, barolarımız bu sürece destek veriyor. Bakanlık olarak arabuluculuğu daha da yaygınlaştırma çabalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

Arabuluculuk sistemine tecrübeli hukukçuların da katılabilmesi için yasa taslağı hazırladıklarını belirten Tunç, “Mevcut durumda arabulucu olabilmek için hukukçuların 5 yıl kıdeme sahip olmaları ve sınavı geçmeleri gerekiyor. Ancak 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sadece eğitim alarak sınavsız bir şekilde arabulucu olabilecekler. Bu yasa taslağı Meclis’te komisyondan geçti ve genel kurulun gündeminde” dedi.

Toplantı fotoğraf çekimiyle sona erdi

Bakan Tunç, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek programın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Sempozyum, çok sayıda yargı mensubunun katılımıyla gerçekleşen fotoğraf çekimiyle sona erdi.