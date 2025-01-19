Bakan Tunç: "CELSE" uygulaması 360 binden fazla indirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, CELSE mobil uygulamasına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Avukatların duruşmalarının tarih ve saatlerini anlık takip edebilmelerine ve yargı hizmetlerine daha hızlı erişimlerine olanak sağlayan sistemin yoğun ilgi gördüğünü belirten Tunç, "Avukatlarımız, akıllı telefonları üzerinden davalarını takip edebilecekleri uygulamayı 2018 yılından bu yana 360 binin üzerinde indirdi. 2024'te de avukatlarımız CELSE'yi 47 bin 154 kez telefonlarına yükledi. Hak arama hürriyetinin teminatı, serbest savunmanın temsilcisi avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmaları daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, Bakanlıkta görevli mühendislerce yerli ve milli imkanlarla geliştirilen programın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile uyumlu olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar 361 bin 408 kez yüklendi

Avukatların ücretsiz yararlandıkları CELSE mobil uygulamasından vekili oldukları dosyaların dosya kapak bilgileri ve dosyada yer alan evrakı görüntüleyebilme, dosya safahatına ilişkin anlık bildirimlere ulaşılabilme, mobil uygulama üzerinden dosyalara mazeret bildirebilme, e-Duruşma talebi gönderilebilme gibi işlemler kolaylıkla yapılıyor.

CELSE’nin 2024 yılında yükleme sayısı 47 bin 154'e ulaşırken, uygulamanın başladığı 2018'den bu yana da indirme sayısı 361 bin 408 oldu.