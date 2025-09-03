Bakan Tunç: CHP’lilerin yargıya yönelik suçlamaları doğru değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasıyla ilgili sürece değinen Tunç, yargıya yönelik suçlamaları reddetti.

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Siyasi partilerimizin böyle bir durumla karşı karşıya kalmasını istemeyiz. Şu an yürüyen dava süreçleri var. Mahkemenin kararı itiraza açıktır. İstinaf yolu açık, süreç devam ediyor” dedi.

“CHP’lilerin suçlamaları doğru değil”

Tunç, CHP’lilerin yargıya yönelik eleştirilerine tepki göstererek, “CHP’lilerin yargıya yönelik suçlamaları doğru değil. CHP’li delegelerin yapmış olduğu itiraz sonucu süreç başlatıldı” ifadelerini kullandı.

Özel’in sözlerine tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına da değinen Tunç, “Özel’in ifadeleri çok talihsiz. Bizden yargı kararlarına müdahale etmemizi ister bir tavrı var. Yargıya ‘soruşturmayı durdurun’ diyemeyiz. İddialar ortada, itirafçı ifadeleri var. Bu adli soruşturmaları siyasi soruşturma gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.