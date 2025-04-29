Bakan Tunç: Dosya içeriği bilinmeden hüküm vermek hukuk devletiyle bağdaşmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dosya içeriğine ve soruşturmadaki delillere vakıf olunmadan kişiler hakkında peşin hüküm verilmesinin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi.

Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Tunç, yargı mensuplarının adaletin yaşayan vicdanı olduğunu belirtti.

"Yargı, gücünü bağımsızlığından, meşruiyetini tarafsızlığından alır. Milletimizin adalete olan güvenini artırmak hepimizin asli görevidir" diyen Tunç, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığının hukuk devleti için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Son 23 yılda adalet sisteminin mevzuat, fiziki imkanlar ve insan kaynağı açısından önemli ilerlemeler kaydettiğini dile getiren Tunç, 2002'de 9 bin civarında olan hakim ve savcı sayısının bugün 25 bin 695'e yükseldiğini açıkladı.

"Maksatlı yorumlar adalet terazisinde yer bulamaz"

Bakan Tunç, soruşturma ve davalar üzerinden yargı mensuplarının hedef alınmasını eleştirerek, "Dosya içeriğini bilmeden bir kişi hakkında suçsuz ya da suçlu demek ne vicdana ne de hukuka sığar. Maksatlı yorumlar adalet terazisinde hiçbir değer taşımaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de vesayetçi anlayışın desteklediği eski yargı sisteminin geride kaldığını vurgulayan Tunç, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. Millet iradesine, hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne sadık bir yapıya sahiptir" diye konuştu.