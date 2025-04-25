Bakan Tunç duyurdu: Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcımız Burhan Bıçkı’nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Savcımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.