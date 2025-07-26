Bakan Tunç duyurdu: Yangınlarla ilgili 17 şüpheli tutuklu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'ın Ulus ilçesi Eldeş köyünde orman yangını sonrasında incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ile bir araya gelen Bakan Tunç yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyareti hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, "Yangından zarar gören hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli işlemleri başlattıkİ dedi.

Son 1 ayda çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturmlara dair bilgi veren Tunç şöyle devam etti:

* 26 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında çeşitli illerimizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca derhal başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklu bulunmaktadır. Soruşturmalar büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülmektedir."