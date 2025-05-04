Bakan Tunç duyurdu: Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 4, 2025

Zafer Partisi ne paylaşmıştı?

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları’nın X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımlarda, "Sırrı açıklıyoruz. Sarı torbada indirim", "Temizliğin sırrı sarı torba. Başçavuşunuzdan ısrarla isteyiniz" ve "Yeni oyunumuzun ismi 'Köprüdeki sır dolu sarı torba'" ifadeleri yer almıştı.