Bakan Tunç: Gazze’de çocukları hedef alan saldırıları lanetliyoruz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze’de çocukların zarar gördüğü ve hayatını kaybettiği saldırıları lanetlediğini açıkladı. Tunç, Türkiye’nin her zaman adalet ve hakkaniyetin yanında olacağını vurguladı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşanan olayları kınadı. Tunç, “Gazze’de hiçbir kurala uymayarak savaş ve insanlık suçu işleyen işgalci İsrail, uluslararası mekanizmalara ve uluslararası hukuka olan güveni sarstı” ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, çocukların acı çekmesine ve hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları lanetlediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak her zaman adaletin ve hakkaniyetin yanında olacak; mazlumların hakkını, dünyada insan haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.
