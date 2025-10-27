Bakan Tunç: Gazze’de çocukları hedef alan saldırıları lanetliyoruz

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşanan olayları kınadı. Tunç, “Gazze’de hiçbir kurala uymayarak savaş ve insanlık suçu işleyen işgalci İsrail, uluslararası mekanizmalara ve uluslararası hukuka olan güveni sarstı” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, çocukların acı çekmesine ve hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları lanetlediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak her zaman adaletin ve hakkaniyetin yanında olacak; mazlumların hakkını, dünyada insan haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.