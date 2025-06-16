Bakan Tunç: HSK Birinci Daire Başkanlığı'na Turan Kuloğlu seçildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Genel Kurulda, HSK Birinci Daire üyeliklerine, Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir ile HSK Birinci Daire Başkanlığı'na Turan Kuloğlu'nun seçildiğini belirten Bakan Tunç, HSK İkinci Daire Üyeliklerine; Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş, Seyfi Han'ın seçildiğini İkinci Daire Başkanlığı'na ve HSK Başkanvekilliği'ne ise Fuzuli Aydoğdu'nun seçildiğini ifade etti.

Paylaşımında HSK Daire Başkanları'na ve üyelere görevlerinde üstün muvaffakiyetler dileyen Tunç, yargı teşkilatı için hayırlara vesile olmasını diledi.