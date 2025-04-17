Bakan Tunç ile DEM Parti heyetinin görüşmesi ertelendi

DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme, İmralı heyetinde yer alan Önder’in rahatsızlığı sonrası ileri bir tarihe bırakıldı.

NTV'nin haberine göre DEM Parti heyeti, hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Bu görüşmenin ardından heyetin, cuma günü Adalet Bakanı Tunç ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak Önder’in sağlık durumu nedeniyle buluşma ileri bir tarihe alındı.

Görüşmede, yeni sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin ve atılabilecek adımların ele alınması öngörülüyordu.