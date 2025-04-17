Bakan Tunç ile DEM Parti heyetinin görüşmesi ertelendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında 19 Nisan Cuma günü yapılması planlanan görüşme, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ertelendi.
DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme, İmralı heyetinde yer alan Önder’in rahatsızlığı sonrası ileri bir tarihe bırakıldı.
NTV'nin haberine göre DEM Parti heyeti, hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Bu görüşmenin ardından heyetin, cuma günü Adalet Bakanı Tunç ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak Önder’in sağlık durumu nedeniyle buluşma ileri bir tarihe alındı.
Görüşmede, yeni sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin ve atılabilecek adımların ele alınması öngörülüyordu.