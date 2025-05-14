Bakan Tunç: Öcalan'ın serbest bırakılması söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi doğrultusunda çalışmaların başlandığını hatırlatan Bakan Tunç, "Teröre zemin hazırlayan bütün konularda 2002'de OHAL'in kaldırılmasından başlayarak çok önemli aşamalar kaydetti ülkemiz. Özellikle güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde bu ülke bu aşamaya geldi. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında orada beş amaçtan birisi ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması. Hem soruşturma, hem dava hem de infaz aşaması ile ilgili yapılabilecekler var demiştik ve bu konuda yapılabilecekleri kamuoyuyla paylaşmıştık. O doğrultuda yaptığımız bazı hazırlıklar oldu" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin teröristbaşı Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilip iyileştirilmeyeceği ile ilgili sorusu üzerine Bakan Tunç, "Cezaevi şartlarıyla ilgili olarak zaten yasal çerçevede yapılması gerekenler, genel olarak söylüyorum infaz kanunumuzda yapılabilecek hususlar var. Kanun gerektiren bir husus olursa bunlar yürütmenin yetkisinde olan hususlar değil" dedi.

Teröristbaşının serbest bırakılmasına ilişkin soruya da Tunç, "Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey de yok" cevabını verdi.