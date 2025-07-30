Bakan Tunç: “Terörsüz Türkiye” komisyonuna teknik destek vereceğiz

Adalet Bakanı Tunç, Meclis’te kurulacak komisyonun terörün sonlandırılmasına odaklanacağını ve tüm kurumların eşgüdüm halinde çalışacağını belirtti.

NTV’ye konuşan Tunç, terörle mücadelenin Türkiye’nin kalkınmasının önündeki en büyük engeli ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.

“Terör belasından kurtulmak tarihi bir adımdır. Eğer terör olmasaydı bugün Türkiye çok daha gelişmiş bir ülke olurdu” diyen Tunç, geçmişte yapılan hataların telafi edildiğini ve demokratikleşme adımlarının hayata geçirildiğini dile getirdi.

Tunç, silah bırakmanın izlenmesi ve sürecin kalıcı olması için devlet kurumlarının eşgüdüm içinde çalışacağını belirterek, “TBMM’de kurulacak komisyon çalışmalarına başladığında siyasi partiler görüşlerini beyan edecekler. Biz teknik destek sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Pazarlık söz konusu değil”

Terör örgütlerinin fesih kararlarının herhangi bir pazarlığın sonucu olmadığını vurgulayan Tunç, “Devlet böyle bir pazarlığa girmez. Hukuk devletinin gerekleri neyse o yapılır” dedi.

Tahliye iddiaları

Bazı basın organlarında yer alan “200-700 PKK’lı tahliye edilecek” iddialarının doğru olmadığını kaydeden Tunç, ağır hasta hükümlüler için yapılan yasal değişikliklerin ise sadece belirli koşullarda evde infaz imkanı tanıdığını belirtti.