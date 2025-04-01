Bakan Tunç: Tutuklu ve hükümlüler devletimize emanettir

Bakan Tunç, protestolarda gözaltına alınanların kötü muamele gördüğü iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve tamamen asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur.

Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, Hukuk Devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir."