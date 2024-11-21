Bakan Tunç, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı yakalama kararını değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UCM’nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini değerlendirerek, “Bu karar, Filistin’de yapılan insanlık dışı uygulamaların ve işlenen suçların uluslararası hukuk zemininde cezalandırılması adına gecikmiş ancak olumlu bir adım olmuştur” dedi.

"İsrail, uluslararası hukuku ayaklar altına aldı"

Tunç, İsrail’in Filistin topraklarında işlediği suçlara vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana başta Gazze olmak üzere birçok bölgede uluslararası hukuku yok saymış, masum bebekler, çocuklar ve kadınlar dahil binlerce insanı hayattan koparmıştır. İsrail’in işlediği savaş ve insanlık suçlarının hesabı uluslararası hukuk önünde sorulmalıdır.”

"Adalet için uluslararası mekanizmalar harekete geçmeli"

Bakan Tunç, uluslararası toplumun bu kararı desteklemesi gerektiğini ifade ederek, “Demokrasiye ve insan haklarına inanan tüm ülkeler, bebek katillerinin hak ettiği cezayı alması için harekete geçmelidir. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde işgalci İsrail’in soykırım suçlarını uluslararası arenada gündemde tutmaya ve Filistin halkının haklı davasını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Filistin davasında kararlılık mesajı

Filistin halkının haklarını savunmaya yönelik mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydeden Tunç, “Filistinli kardeşlerimizin insan onuruna yakışır şekilde özgürce yaşamalarını sağlamak için tüm alanlarda mücadelemize devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.