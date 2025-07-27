Bakan Tunç: Yangın soruşturmalarında 21 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran’dan bu yana çıkan orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 21 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karabük’te meydana gelen orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunduğunu belirterek, “Hepimizi büyük bir acıya sevk eden Karabük ilimizdeki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunduk. Devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren sahada. Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Alevlere karşı mücadele eden tüm orman kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

21 tutuklama, 47 adli kontrol

Tunç, yangınlarla ilgili soruşturmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“26 Haziran’dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarımızca başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21’i tutuklanmış, 47’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız sadece doğamız değil, geleceğimizdir. Yangınlara karşı daha duyarlı olalım, yeşil vatanımıza hep birlikte sahip çıkalım.”