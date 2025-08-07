Bakan Tunç: 'Yeni Ankara Adalet Sarayı ulaşım güçlüklerini ortadan kaldıracak'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapımı devam eden Ankara Adalet Sarayı'na ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Tunç, yeni Adalet Sarayı'nın depreme dayanıklı inşa edildiğini belirtti ve 745 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacağını kaydetti.

"Ulaşım güçlükleri ortadan kalkacak"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, adalet hizmetlerini tek merkezde toplayarak ulaşım güçlüklerinin de ortadan kaldıracağını ifade etti:

"Yeni Ankara Adalet Sarayı ile adalete erişimi kolaylaştırıyor, hizmet kalitesini daha hızlı, daha verimli ve daha erişilebilir hale getiriyoruz.

Ankara’da adalet hizmetlerini tek merkezde toplayarak;

Zaman kaybının önüne geçecek,

Ulaşım güçlüklerini ortadan kaldıracak,

Adalete erişimi daha da güçlendirerek sunulan hizmetlerde bütünlüğü sağlayacak bir yapıyı hayata geçiriyoruz.

Depreme dayanıklı, yatay mimari anlayışıyla ve son teknolojiyle inşa edilen bu proje;

745.900 m² kapalı alan,

1.537 hâkim ve savcı odası,

588 duruşma salonu,

610 kişilik konferans salonu,

4.180 araçlık otopark kapasitesiyle,

adalet altyapımızın gücüne güç katacak örnek bir eser olacak.

Yeni Ankara Adalet Sarayı, ekiplerimizin 7 gün 24 saat aralıksız yürüttüğü çalışmalarla hızla inşa ediliyor."