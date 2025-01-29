Bakan Tunç'tan bilirkişi gözaltısına ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan bilirkişi gözaltılarına ilişkin "Bilirkişiyle yaptığı bir görüşmeyi, onun rızası olmadan yayınlandığında, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu işler. Bu yüzden başlatılan bir soruşturmadır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında şunları söyledi:

"Gazetecilik faaliyeti nedeniyle Türkiye'de tutuklu bir tek gazeteci yok önce bunu doğru belirtelim. Gazetecilik faaliyeti nedeniyle kimse de gözaltına alınmaz. Ama gazeteciler de dokunulmaz değildir. Bir suç işlediğinde savcılar göreve girer.

Bilirkişiyle yaptığı bir görüşmeyi, onun rızası olmadan yayınlandığında, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu işler. Bu yüzden başlatılan bir soruşturmadır. Burada gazetecilik faaliyetiyle ilgili değildir. Sonucunu hep birlikte bekleyeceğiz. Bir telefon görüşmesini başkasının rızası olmadan yayınlayabilir misiniz? Başkasının rızası olmadan yayınlamak mümkün mü? Bunu değerlendirecek olan yargıdır."

Tunç, İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi

Adalet Bakanı Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik de şu ifadeleri kullandı:

"Polemikten beslenmeye çalışan, maalesef yargıya sürekli dil uzatan bir kişilik var karşımızda. Polemiklerden beslenen bu kişi benim muhatabım olamaz. Kendi görevini yapsın, yargı mensuplarına yönelik söylediği sözler kabul edilebilir sözler değil."