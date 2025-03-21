Bakan Tunç'tan CHP lideri Özel'e: Cumhurbaşkanımız ile soruşturmayı ilişkilendirmek hadsizliktir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmaya dair konuştu.

Konya'da açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, 90 kişinin gözaltına alındığını, 16 kişinin de arandığını belirterek 'örgütlü suçlar' ve 'terör suçları' isnat edilmesi nedeniyle 4 günlük gözaltı süresi olduğunu ifade etti.

"Soruşturma başladığından bu yana CHP'nin gittiği yol yol değil. Devleti bir suç işliyormuş gibi lanse etmek doğru değil" diyen Tunç, 'sokak çağrısının doğru bir yol olmadığını, adli soruşturmanın devam ettiğini' dile getirdi.

'Sokak çağrısı yanlış, ana muhalefete yakışmamaktadır'

"İddialar nelerdir, savunmalar nelerdir, toplanan delillerle ilgili bir bilginiz var mı? Yok" diyen Tunç, şöyle devam etti: "Dosyanın içeriğini bilmeden yaptığınız konuşmaların hiç bir anlamı yok. O dosya açıklanacak, iddianemeler kamuoyuna açıklanacak, siz şimdiden peşin yargıya vararak ne yapmak istiyorsunuz? Yanıldığınızı gördüğünüzde istifa edebilecek misiniz? Tüm kuralları reddedip, soruşturmanın gizliliğini de ihlal etmek hukuksuzluktur. Hukuk devletindeyiz. Cumhuriyet başsavcılarımız ve savcılarımız elde ettiği deliller karşısında soruşturma başlatmışlardır. Sonunda bir iddianameye dönerse herkes tarafından öğrenilecektir. Sayın Özel'in sokak çağrısı yanlıştır, Ana muhalefete yakışmamaktadır."

'Haddini bilsin'

Bakan Tunç, "Dosya açıldığında bütün kamuoyunun gördüğünü siz de gördüğünüzde pişman olmayacak mısınız? Milletin güvenliğini tehdit etmek çok yanlıştır. Özellikle 'Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar' cümlesi hadsizliktir. Sayın CHP Genel Başkanı Özel'i sorumlu olmaya davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu soruşturmayı ilişkilendirmek hadsizliktir. Haddini bilsin. Herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum" dedi.