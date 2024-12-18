Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı' başvurusuna cevap

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından, DEM Parti terör örgürü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme için Adalet Bakanlığı'na talepte bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM-Öcalan görüşmesi için bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen kararın verileceğini söyledi.

DEM Parti'lilerin İmralı'da Öcalan ile görüşme talebi hatırlatılarak görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği sorusu üzerine Yılmaz, "Uygun bir zamanda bunun kararını vereceğiz demiştim. Müsait bir zamanı belirleyeceğiz. Biraz sabretmeniz gerekecek" dedi.

Tunç, görüşme tarihine ilişkin "Bütçe görüşmeleri var zaten. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilecektir" dedi, izin ve görüşme gününün aynı anda belirleneceğini söyledi. İmralı'ya gidecek isimleri ise açıklayamadı.