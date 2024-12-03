Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin 'Öcalan' başvurusuna ilişkin açıklama
MHP liderinin Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile harekete geçen DEM Parti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme için dilekçe vermişti. Adalet Bakanlığı'na ulaşan dilekçe ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.
MHP lideri Bahçeli önce DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmış ardından da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısında bulunmuştu. DEM Parti'de Bahçeli'nin çağrısının ardından İmrali ile görüşme için harekete geçti.
Görüşme talebi Adalet Bakanlığı'na ulaşırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine ilişkin, 'başvuru' cevabını tekrarladı.
Makul bir süre içerisinde cevap verilecek
Tunç, "DEM Parti'nin görüşme dilekçesi geçen hafta Adalet Bakanlığımıza ulaştı. Makul bir süre içerisinde cevap verilecek" dedi.