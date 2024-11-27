Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan başvurusuna yanıt: Makul sürede yanıtlanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İmralı ile DEM Grubunun görüşmesi gecikmemeli" sözlerinin ardından DEM Parti, Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti Eş Genel Başkanlarının başvurusunu değerlendiriyoruz. Makul bir sürede cevap verilir" açıklamasında bulundu.

DEM Parti'nin başvuru süreci nasıl işledi?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.” İfadesini kullandı. Bahçeli’nin sözlerinin ardından DEM Parti, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.