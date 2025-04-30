Bakan Tunç'tan DEM Parti'ye tepki: 'Biz burada top oynamıyoruz'

Adalet Bakanı Tunç Yılmaz, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Öcalan’ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır" sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, "Şimdi arkadaşlar top iktidarda demek ne demek? Yani biz burada top oynamıyoruz. Burada ciddi bir mesele var. Terörün tasfiyesiyle ilgili çabalar 40 yılında. Bu nedenle bu çabalara destek vermek lazım." ifadelerini kullandı.

"Çabaları baltalayacak söylemlerden kaçınmak lazım"

DEM Partili Hatimoğulları'nın açıklamalarını sert bir dille eleştiren Bakan Yılmaz, bu tür söylemlerden kaçınmak gerektiğine vurgu yaptı:

"Bu çabaları baltalayacak söylemlerden kaçınmak lazım. Tabii İmralı heyetlerinin, İmralı'daki görüşmelerinin ardından İmralı heyetindeki Sırrı Süreyya Önder rahatsızlandı.

Onun yapıcı bir tutumu vardı. Gerçekten bu sürece büyük katkısı oluyordu. İnşaallah iyileşir, sağlığına kavuşur. Ama tabii bu sürecin devam etmesi lazım. Bu anlamda topun iktidarda olması vesaire söz konusu değil.

Burada bir müzakere, bir pazarlık söz konusu değil arkadaşlar. Burada Dem Parti'nin geçen haftaki adalet bakanlığına yaptığı ziyarette biz bir müzakere yapmadık. DEM Parti grup başkan vekillerinin talepleri oldu. Neydi bu talepler?

Cezaevindeki hükümlerin şartlarıyla ilgili. Yine cezaevi gözlem kurularının kararları ve ihlal şartlarıyla ilgili verdiği kararlarla ilgili bir takım talepler. Yine hasta hükmü ve tutukluların sağlık şartları ve onların infaz ertelemeleriyle ilgili talepler. Kovid düzenlemesinden örgütlü suçların da yararlanabilmesiyle ilgili birtakım talepler. Burada bir pazarlık, bir müzakere söz konusu değil."

"Al ver süreci söz konusu olamaz"

Bakan Tunç, şu an terör örgütünün kendini fesh etmesine odaklanıldığını da kaydetti:

"Zaten İmralı'nın bu Terörsüz Türkiye sürecindeki çağrısında da bir pazarlık olmadığını hepiniz görüyorsunuz. Dolayısıyla bir al ver süreci söz konusu olamaz.

Burada topun iktidarda olduğu vesaire bunlara katılmak mümkün değil. Burada top oynamıyoruz. Ciddi bir mesele. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.

Her şey kanunlar çerçevesinde yapılabilir. Dolayısıyla kanunlarımız el verdiği çerçeve içerisinde ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Biz özellikle kamuoyunda konuşulan infaz düzenlemeleri ceza adaletiyle ilgili yapılan düzenlemeleri kişiye özel yapılan düzenlemeler değil bunlar.

Bu taslaklar tabii ki milletvekillerimize takdim ettiğimizde ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler olacak.

Hukukumuzda, kanunlarımızda özel infaz usulleri var. Konukta infaz, geceleyin infaz, hafta sonu infaz şekline. Tabii bunların özel infaz usullerinin uygulanabilmesi için de belli bir ceza miktarının altında olması gereken suçlar.

Burada kasten işlenen suçlar bakımından bir buçuk yılın altındaki suçlarda konukta infaz olabiliyor. Dolayısıyla zaten 2 yılın altındaki suçlar bakımından koşulu salıverme ve denetimli serbestlik uygulandığı için uygulama kabiliyeti yok. Bu eşiği biraz daha arttırarak genel bir uygulama yani kişilere özel bir uygulama söz konusu değil. Özellikle şunu ifade edelim; burada ceza adaletine uygun, evrensel kurallara uygun bugüne kadar yaptığımız reformlar çerçevesinde yapılabilecekleri yapmaya devam edeceğiz.

Zaten yargı reformu belgemizde de bu hususlara değindir. Burada özellikle yeni süreçte Terörsüz Türkiye sürecinin kesintiye uğramaması için özellikle bazı partilerin sorumluluk makamındaki kişilerin çok daha yapıcı davranması lazım. İktidarda olduğu yönünde bu tarz açıklamalar sürece fayda sağlamaz. Burada bir pazarlık söz konusu kesinlikle olamaz. İmralı'nın çağrısı açık; Terörist başının terör örgütüne yönelik ifadeleri ortada, terör örgütünün bir an önce kendini fesh etmesi, silahları bırakmasına yönelik bir çağrı.

Şu anda beklenen bütün odaklanılan noktada terör örgütünün kendini feshetmesi."

"Herkesin bu süreçte sorumlu davranması lazım"

Bütün amaçlarının vatandaşları terörsüz bir Türkiye'ye kavuşturmak olduğunu ifade eden Bakan Tunç, herkesin bu süreçte sorumlu davranması gerektiğini kaydetti:

"Herkesin bu süreçte sorumlu davranması lazım. Tüm kesimlerin özellikle sorumluluk makamındaki kişilerin bu sürece zarar vermememesi lazım. Bu sürecin olumlu sonuçlanmasına katkı sunması lazım.

O nedenle sorumluluk makamındaki kişilerin konuşmalarını yaparken özellikle bu sürece zarar verecek açıklamalar yapmaması lazım. Türkiye'nin gerek içte, gerek dışta terörle mücadelesi kesintisi sürdü.

Binlerce şehit verdik bu oyunda. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. Şehitlerimizi, şehit ailelerimizi incitecek herhangi bir tavır içerisinde de olamayız.

Dolayısıyla yurt dışından terör tehditlerine karşı da teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Güneyimizde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması noktasındaki politikamızı da zaten bütün dünya biliyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için de önemlidir. Dolayısıyla o konferansta ifade edilen hususların kabul edilemeyeceğini Sayın Dışişleri Bakanımız da ifade etmiştir."