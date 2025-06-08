Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 şüphelinin ifadesi alındı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzuna ait motordaki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılmış ve ağır yaralanmıştı. Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken kızı Nehir Zeyrek, olayın ihmal sonucu gerçekleştiğini iddia etmişti.

Bakan Tunç'tan konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi. Tunç soruşturmanın titizlikle devam ettiğini, 12 kişinin bilgisine başvurulurken 2 şüphelinin de ifadelerinin alındığını bildirdi.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Elektrik kaçağına yol açan teknik arıza tespit edildi

Olayın ardından aralarında elektirik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır

Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır.

Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir.

Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."