Bakan Tunç'tan gösterilere tepki! 'Şiddet ifade özgürlüğünün aracı olamaz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına tepki olarak düzenlenen gösterilere tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddetin ifade özgürlüğünün bir aracı olamayacağını vurgulayarak "Şiddet içeren gösteriler hem demokratik değerlerle hem de insan haklarıyla bağdaştırılamaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Şiddet içeren gösteriler hem demokratik değerlerle hem de insan haklarıyla bağdaştırılamaz. Kamu düzenini bozmaya yönelik söylemlerin suç olduğunu unutmamalıyız. Türk yargısına saldırılmakta, kamu düzenini bozmak pahasına polisimizi marjinal gruplara hedef göstermek çok tehlikelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum.

Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Basın kuruluşlarının düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması yuhalattırılması basın özgürlüğüne bir darbedir"