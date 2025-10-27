Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na 'casusluk' soruşturmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği'nin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı'nın açılışına katıldı.

Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç'a, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "siyasal casusluk" suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin değerlendirmesi soruldu.

"Suç unsuru söz konusu ise makamlar karar verir"

Bakan Tunç, kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere dikkat çekerek, "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir" ifadelerini kullandı.