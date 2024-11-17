Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na: Kimse yargıya talimat veremez

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "İmamoğlu'nun bahsettiği hakim, aslında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılanan mahkemede, kendisinin reddi talebinde bulunduğu hakimdi. Yani, 'Bu hakim bizim davamıza bakmasın' diye dilekçe verdikleri hakim, başka bir sebeple Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından başka bir yere tayin edilmiştir. Bu durumun sanki davanın hakiminin 'sürülmesi'ymiş gibi yorumlanması tamamen abesle iştigaldir ve mantık dışıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, İmamoğlu'nun açıklamalarını ciddiye almadığını ve bu tür söylemlerin yargının bağımsızlığına zarar vermek amacıyla yapıldığını belirtti. "Yargı bağımsızdır ve kimse yargıya talimat veremez. Anayasamızın 138. maddesi çerçevesinde yargı makamlarına emir verilemez. Herkes yargının bağımsızlık ilkesine saygı göstermelidir" dedi.

Ayrıca, Tunç, İmamoğlu'nun İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Arkadaşın sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım. Seçildiği günden bu yana maalesef abesle iştigal açıklamalarına tanık oluyoruz" şeklinde konuştu.