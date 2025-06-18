Bakan Tunç'tan 'Murat Çalık' açıklaması: Tahliye talebi değerlendirilecek
Son dakika... AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, akut lösemi ve lenfoma hastası olan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye talebinin değerlendirileceğini açıkladı.
İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklanarak cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebi iletmişti.
Partisinin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu talebe ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek
Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" dedi.