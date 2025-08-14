Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e yanıt: Kimse kimseyi itirafçı olmaya zorlayamaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’nin, avukat Mücahit Birinci tarafından iftiraya zorlandığını öne sürdü. Özel’in iddiaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızında soruşturma başlattı.

Bakan Tunç’tan yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dakikalar sonra AK Parti'nin 24. yıl dönümü programında katıldığı canlı yayında Özgür Özel’in “itiraf dilekçesi” açıklamalarına cevap verdi.

Tunç, kimsenin itirafçı olmaya zorlanamayacağını belirterek, “Böyle bir şey söz konusu değil. İtirafçıların beyanları tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Ama o beyanlardan yola çıkarak başka delillere ulaşılmışsa hep beraber sonucu beklemek gerekir” dedi.

Konuya ilişkin ilk ifadelerinin ardından basın açıklaması da yapan Bakan Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Soruşturma siyasi gösterilmeye çalışılıyor"

Bakan Tunç, "Dün geceden itibaren beklenti oluşturdu. AK Parti çökecek gibi, çok saçma yalan beyanlar ortaya attı. Adli soruşturma ne zaman başladı? Hangi görüntüler sonrası başladı. İl başkanlığı binasının alınma sürecindeki o görüntülerin basına servis edilmesi ile görüldü. O görüntüleri basına servis eden kendi arkadaşlarıydı. Soruşturmadan oradan ilçe belediyelerine kadar uzadı. CHP hemen dosyanın içeriğini bilmeden savunmaya geçti" dedi.

Adli olan bir soruşturmanın siyasi gibi gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Tunç, "Ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak. İtirafçı beyanları, ulaşılan dijital kayıtlar, MASAK raporları... Baklava kutuları ortaya çıkınca geri adım attılar" ifadelerini kullandı.

"Savcıların görevleri ve yükümlülükleri belli"

"Ceza Mahkemesi Kanunu 160. maddesi açık" diyen Tunç, savcılık makamları ve Cumhuriyet savcılarının bir ihmal söz konusu olduğunda soruşturma başlatmak zorunda olduğu ve şüphelinin lehinde ve aleyhinde delilleri toplamak ile yükümlü olduğunu vurguladı.

Özel'in açıklamalarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç bir şey kazandırmayacağını ifade eden Tunç, "AK Parti'nin 23 yıldan beri iktidarda kalma sebebinin ne olduğu bi anlayabilseler bu noktada bir aymazlık söz konusu" dedi.

"HSK ne zaman toplanacağına kendi karar verir"

Bakan Tunç, "HSK ne zaman toplanacağını kendisi takdir eder. Geçen hafta büyük bir beklentiye soktu kendi arkadaşlarını. Hemen verin dedik dilekçeyi, hemen hazırlayamadılar, HSK'ya verildi. Bütün basın da dilekçenin içeriğini gördü. Bahsettikleri iddialar hakkında gerekli soruşturmalar yapılır. Bu ülkenin HSK'sı Özgür Özel dedi diye toplanmaz, kendileri bu kararı alır." diye konuştu.

Özel, çağrıda bulunmuştu

CHP Lideri Özel açıklamalarında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a da çağrıda bulunarak, “HSK’yı olağanüstü toplantıya çağır. Hepimizin rızasını alacak isimleri görevlendir, soruşturmayla güvenceyi sağla. Bu çete çökecek” ifadelerini kullanmıştı.