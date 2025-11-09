Bakan Tunç'tan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması

AİHM kararının kesinleşmesi sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için “Tahliyesi hayırlı olur” sözlerinin ardından gözler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çevrildi.

"Karar mahkemede, bekleyeceğiz"

Tunç ise 9 yıldır cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanının tahliyesine ilişkin “Selahattin Demirtaş kararı mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2'nci Dairesi, 8 Temmuz'da Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuş, 7 Ekim'de ise eski HDP eş Başkanı'nın tutukluğu hakkında ikinci kez hak ihlal kararı vermişti.

Adalet Bakanlığı karara itiraz ederek davanın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etmiş, ancak Büyük Daire de itirazı reddetmişti. Bu gelişme üzerine Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusu yapmıştı.