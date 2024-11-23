Bakan Tunç'tan 'sosyal medya mahkemeleri' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda yargı mensuplarına ve adalet sistemine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımları değerlendirdi.

Tunç, konuşmasında "sosyal medya mahkemeleri" olarak tanımladığı, yargıya yönelik yalan ve manipülatif açıklamalara karşı taviz verilmeyeceğini söyledi. Bu tür girişimlerin yalnızca yargıyı değil, devlete olan güveni de zedelemeyi amaçladığını ifade etti.

Sosyal medya dezenformasyonlarına karşı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, medya iletişim bürolarının aktif rol alması gerektiğini ifade etti. Yargıya yönelik algıları düzeltmek için doğru bilgilendirme yapılmasının önemine dikkat çekerek, yargının bağımsızlığına gölge düşüren her türlü girişime karşı kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti.

Bakan Tunç ayrıca toplantıda Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı yapma hedefi kapsamında hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Bu strateji ile hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, yargının hızlandırılması ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.