Bakan Tunç’tan TÜSİAD açıklaması: Cumhurbaşkanımızın açıklamasının üzerine tesadüfen denk geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturma ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısındaki eleştirilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, TÜSİAD Başkanları Ömer Aras ve Orhan Turan’ın ifadeye çağrılmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra gerçekleşmesi hakkında, "Soruşturma Cumhurbaşkanımızın açıklamasından önce başlamıştı, ifade alma ise tesadüfen düne denk geldi" dedi.

Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik başarılarını vurgulayan Tunç, "Kara propaganda yapmak ekonomimize fayda sağlamaz" diyerek TÜSİAD yöneticilerine tepki gösterdi. Bakan Tunç, TÜSİAD başkanlarının açıklamalarıyla ilgili olarak soruşturma sürecinin devam ettiğini ve bu açıklamaların mevcut soruşturmaları etkileme amacını taşıdığına dikkat çekti.

Tunç, gözaltı kararı verilmediğini ve sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini özgürce ifade edebileceğini ancak mevcut soruşturmaları etkilemeye yönelik tutumların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tunç, Türkiye’nin son yıllarda büyük bir ekonomik başarı yakaladığını vurgulayarak, Türkiye'ye yapılan yabancı yatırımların 273 milyar dolara çıktığını ve bunun kıyaslanamayacak bir başarı olduğunu ifade etti.

Ayrıca, TÜSİAD’ın geçmişteki tavırlarına da değinen Tunç, TÜSİAD’ın demokrasiyi savunmadığını ve Türkiye'nin önemli dönemeçlerinde demokratik tavır sergilemediğini belirtti.

Bakan Tunç, deprem sonrası Türkiye'nin ayağa kalkma çabalarına yönelik TÜSİAD'ın eleştirilerini de eleştirerek, "Ülkesiyle gurur duymalıyken, Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomimize katkı sağlamaz" dedi.

Belediyelere kayyum atanması konusunda da açıklamalar yapan Bakan Tunç, terörle bağlantılı belediye başkanlarının görevden alınmasının hukukun gerekliliği olduğunu vurguladı.

Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da yargı sürecinin devam ettiğini ve İmamoğlu'nun durumunun yasalar çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti.