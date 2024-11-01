Bakan Tunç'tan yalanlama: 'Yenidoğan Çetesi'ni soruşturan savcı Yavuz Engin görevden alınmadı

Kamu hastanelerinde doğan bebekleri SGK'dan para alabilmek için özel hastanelere sevk ettirip yetersiz bakım nedeniyle ölümlerine neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi'ni soruşturan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığı öne sürüldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama paylaşarak Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberleri yalanladı.

Tunç şunları kaydetti: "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."