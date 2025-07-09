Bakan Tunç'tan 'yargılamalar canlı yayınlansın' çağrısına cevap

Geçtiğimiz pazar günü İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti heyeti, bir gün sonra da Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

DEM heyeti ile görüşme önümüzdeki hafta

PKK'nın 11 Temmuz'da silah bırakacağı öğrenilirken, DEM Parti'nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceği tarih de belli oldu. Bakan Tunç, "Önümüzdeki hafta DEM heyeti ile görüşmemiz olacak" dedi.

Tunç, bu hafta planlanan görüşmenin neden ertelendiğine ilişkin de "Şehit cenazelerimiz vardı, ben de Niğde'deki cenaze törenine katıldım, bu nedenle görüşme gerçekleşemedi" açıklamasında bulundu.

PKK 11 Temmuz'da silah bırakacak

Ssabah saatlerinde İmralı Cezaevi'nden yeni bir video mesaj yayımlayan terörist elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ilişkin detayların belirlenerek, hızlıca hayata geçirileceğini duyurmuştu.

PKK’nın 11 Temmuz Cuma günü Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağını açıklayan DEM Parti'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da bunun tarihi bir gün olacağını belirtmişti.

TBMM'den onay çıkarsa yargılamalar canlı yayınlanacak

Öte yandan Bakan Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in "yargılamalar TRT'den canlı yayınlansın" çağrısına ilişkin de "Görüş birliği sağlanırsa takdir TBMM'nin" diye karşılık verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli de Özel'in çağrısına destek vermişti.

Tunç'tan Murat Çalık açıklaması

Tunç, akut lösemi hastası olan ve bir operasyon geçiren tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin de "Rapor verildikten ve adli tıp onayladıktan sonra tutuklu kalması mümkün değil" diye konuştu.